Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "FREEDOM" сказал, что скоро мы будем наблюдать за более интересными событиями в России. 24 Канал.

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В скором времени в России будут изменения

По словам Юсова, непубличная часть мятежа Пригожина гораздо интереснее, чем то, что происходило в Ростовской области.

В скором времени мы будем больше следить за этими процессами, и в том числе за теми кадровыми перестановками, которые будут происходить на территории России,

– сказал Юсов.

Он отметил, что ежемесячно в стране-агрессоре происходят кризисные события и внутренние конфликты. И случившееся не единичный случай, а тенденция. И эта динамика говорит о начале крушения режима Путина.

Представитель разведки отметил, что говорится о конфликте не одного человека и не одного формирования. При этом Юсов подчеркнул, что все они участники преступного режима, и для Украины нет разницы, как все для них сложится.

Пригожин куда-то исчез, а минобороны делает вид, что Шойгу на месте