Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "FREEDOM" сказал, что скоро мы будем наблюдать за более интересными событиями в России. 24 Канал.
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В скором времени в России будут изменения
По словам Юсова, непубличная часть мятежа Пригожина гораздо интереснее, чем то, что происходило в Ростовской области.
В скором времени мы будем больше следить за этими процессами, и в том числе за теми кадровыми перестановками, которые будут происходить на территории России,
– сказал Юсов.
Он отметил, что ежемесячно в стране-агрессоре происходят кризисные события и внутренние конфликты. И случившееся не единичный случай, а тенденция. И эта динамика говорит о начале крушения режима Путина.
Представитель разведки отметил, что говорится о конфликте не одного человека и не одного формирования. При этом Юсов подчеркнул, что все они участники преступного режима, и для Украины нет разницы, как все для них сложится.
Пригожин куда-то исчез, а минобороны делает вид, что Шойгу на месте
- Минобороны России опубликовали видео из Шойгу, заявив, что он находится в зоне боевых действий. Но дата, место и время съемки неизвестны. Российские военкоры утверждают, что видео может быть старше – в пятницу 23 июня сообщалось, что Шойгу "посещал с инспекцией Белгородскую область для проверки войск и позиций". То есть видео могло сниматься там и еще до мятежа Пригожина.
- Очевидно, видео из Шойгу вбросили для того, чтобы сделать вид, что якобы "ничего существенного не произошло". При этом непонятно, куда пропал Пригожин.
- Да, после подписания соглашения при посредничестве Лукашенко Пригожин никто не видел, он не выходит на связь. Параллельно с этим российские СМИ утверждают, что дело против Пригожина до сих пор не закрыто.