Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу "FREEDOM" сказав, що скоро ми спостерігатимемо за цікавішими подіями в Росії, пише 24 Канал.

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Незабаром в Росії будуть зміни

За словами Юсова, непублічна частина заколоту Пригожина набагато цікавіша, ніж те, що відбувалось у Ростовській області.

Незабаром ми більше стежитимемо за цими процесами, і в тому числі за тими кадровими перестановками, які відбуватимуться на території Росії,

– сказав Юсов.

Він зазначив, що щомісяця в країні-агресорці відбуваються кризові події та внутрішні конфлікти. І те, що трапилось, не одиничний випадок, а тенденція. І ця динаміка говорить про початок краху режиму Путіна.

Представник розвідки зазначив, що мовиться про конфлікт не однієї людини й не одного формування. При цьому Юсов підкреслив, що всі вони учасники злочинної режиму і для України немає різниці, як все для них складеться.

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