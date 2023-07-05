Неудачный мятеж Пригожина обострил раскол среди российских силовиков, – разведка Британии

Российский генерал Суровикин с конца июня не появлялся на людях. Кроме того, "пропал" еще один офицер. Неудачный мятеж вагнеровцев обострил раскол среди вражеских силовиков.

Бывший командующий оккупационными войсками в Украине Суровикин не появлялся на публике после мятежа Пригожина. В разведке Великобритании обозначили причины и последствия.

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Мятеж ухудшил "линию разлома"

В разведке заметили, что на людях не появлялся не только "сирийский мясник". Заместителя министра обороны России Юнуса-Бек Евкурова также не было во время выступления Шойгу, транслируемого по телевидению 3 июля.

"Сообщения об аресте Суровикина не могут быть подтверждены, но власти, вероятно, будут подозревать его из-за длительной связи с "Вагнером", начиная с его службы в Сирии с 2017 года", – отметили в Минобороны Британии.

Кстати, Эвкуров также общался с Пригожиным на видео, которое стало публичным во время пребывания вагнеровцев в Ростов-на-Дону.

Хотя Суровикин широко известен на Западе своей жестокой репутацией, он является одним из самых уважаемых старших офицеров российской армии. Любые официальные санкции против него могут вызвать разногласия. Подозрение, потенциально упавшее на старших офицеров, подчеркивает, как неудачное восстание Пригожина ухудшило существующие в сообществе национальной безопасности России линии разлома,

– подытожили в британской разведке.

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