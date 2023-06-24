Российский "Первый канал" посреди ночи прервался на экстренный выпуск новостей после заявлений Пригожина

В России "ничего не происходит". Именно поэтому ночью "Первый канал" прервал эфир на специальный выпуск новостей, который длился 4 минуты.

В срочном выпуске новостей пропагандисты передали уже опубликованные российскими ведомствами заявления. Речь идет о российском минобороны, ФСБ и т.д. 24 Канал.

Обратите внимание Призывают остановить колонны техники: российские генералы записали обращение к вагнеровцам

О чем говорилось в выпуске

Пропагандистка Екатерина Андреева вышла в эфир с той информацией, которая уже давно опубликована в СМИ. В частности, о том, что видео последствий удара по вагнеровцам является имитацией, действия Пригожина играют на руку ВСУ, а против руководителя наемников возбудили уголовное дело.

На "Первом канале" зачитали официальные сообщения по телеграмм-каналу российского минобороны и ФСБ, а затем ведущая еще раз коротко пересказала то же самое. И этот экстренный выпуск, начавшийся в 1:30 по киевскому времени, завершился уже через 4 минуты.

При этом речи о мятеже, столкновениях или принятых российским руководством мерах безопасности в выпуске не было ни слова.

Что происходит в России

23 июня руководитель наемников "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал видео с последствием удара по тыловому лагерю вагнеровцев и заявил, что это дело рук регулярных российских войск. По его словам, Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону для реализации этого замысла и для удара были применены артиллерия и авиация.

По словам Пригожина, Шойгу скрылся из Ростова-на-Дону, однако тот пообещал остановить его, назвав министра обороны страны-террориста тварью.

В Кремле заявили, что знают о происходящем и принимают меры по этому поводу. В то же время в сети распространяют фото, на которых видна бронетехника на улице Ростова и Москвы. русские генералы призывают вагнеровцев не участвовать в мятеже.

ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело.