Десятки "двухсотых": по приказу Шойгу оккупантов, поддержавших Пригожина, ликвидируют

Евгений Пригожин после своего мятежа, который длился всего один день, отправился на "ретрит" в Беларусь. Тем временем российские военные, поддержавшие его, могут прекрасно провести время, выбирая для себя пакет.

Пока Пригожин уже в Беларуси радуется картофельным гарантиям безопасности, поддержавшие его российские военные потихоньку получают гарантии от Кобзона. Источники 24 Канала сообщили, что ликвидация российских военных началась 25 и 26 июня на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Обратите внимание Могут найтись те, кто захотят повторить: готов ли Путин к новому "перевороту"

Что происходит с теми, кто поддержал Пригожина

От оккупантов пытаются избавиться, чтобы избежать бунтов и наказать тех, кто поддержал Пригожина. Из таких захватчиков делают отдельные штурмовые отряды. Их отправляют отбивать утраченные позиции.

После штурмов, если они были удачными, эти позиции вместе с поклонниками вагнеров накрывали из артиллерии. По предварительным данным, за двое суток потери от такого наказания превысили 50 человек,

– говорится в сообщении.

Спецслужбы заявляют, что такой приказ отдал Шойгу. Очевидно, ему мало потерь, которые Россия и так ежедневно несет на поле боя. К слову, по состоянию на 27 июня 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что "пакетизировать" удалось уже 226 170 оккупантов.

Тем временем вагнеровцы уже в Беларуси. Там им предложили разбитую часть и поставить палатки.

Заметим, что сами русские захватчики активно обсуждали вооруженный мятеж Пригожина. Разговор одного из них со своей супругой перехватили сотрудники ГУР МО.

Оккупант радовался мятежу

Интересно, что в разговоре жена жаловалась, что ее напугал мятеж, организованный Пригожиным. Она рассказывала о том, что происходило в Ростове-на-Дону, а также Воронеже. И ее очень беспокоил тот факт, что общество может расколоться на два лагеря.

Стоит заметить, что мужа мятеж Пригожина порадовал. По его словам, глава ЧВК "Вагнера" – "молодец".

Молодцы, пусть на Кремль идут, нах*й, п**ара этого, Путина, х**рят,

– говорит оккупант.

Разговор также подсветил отношение оккупанта к Путину, Шойгу и Кремлю в целом. Можно понять, что он ненавидит все и все.