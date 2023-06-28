Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Чаленко. По его словам, после мятежа Пригожина началась борьба между российскими спецслужбами.
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Сериал, а не короткометражка
Чаленко отметил, что история с "переворотами" в России не окончена. Будут и следующие "сезоны сериала", потому что это не "короткометражка". Процесс внутренних изменений в стране-агрессоре запустит наступление ВСУ.
По моему мнению, самым сильным и самым большим двигателем этих внутренних изменений в России выступит наша армия, которая благодаря успешному наступлению запустит эффект "домино". Этим постараются воспользоваться внутри России. То, что наступает крах путинской России – это очевидно,
– считает политолог.
Чаленко о мятеже Пригожина: смотрите видео
Бунт вагнеровцев: последние новости
- Издание The Wall Street Journal написало, что Пригожин во время мятежа планировал захватить Сергея Шойгу и Валерия Герасимова во время их визита в Ростов-на-Дону. Однако из-за утечки планов пришлось действовать быстрее. По словам западных чиновников, эта спешка, вероятно, и является одной из причин провала.
- К "маршу справедливости" планировал присоединиться РДК, рассказал его командир Денис Никитин. Он рассчитывал, что Пригожин пойдет к концу и по крайней мере войдет в Москву. У российских добровольцев было бы гораздо более широкое поле для диверсионных и военных действий, однако "переворот" завершился очень быстро.
- Путин готовится конфисковать активы Пригожина. В ISW отмечают, что Владимир Путин пытается представить Евгения Пригожина коррупционером и лжецом, чтобы разрушить его репутацию среди наемников ЧВК "Вагнера" и в российском обществе.