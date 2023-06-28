Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Чаленко. За його словами, після заколоту Пригожина почалась боротьба між російськими спецслужбами.

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Серіал, а не короткометражка

Чаленко зазначив, що історія з "переворотами" у Росії не закінчена. Будуть і наступні "сезони серіалу", бо це не "короткометражка". Процес внутрішніх змін у країні-агресорці запустить наступ ЗСУ.

На мою думку, найсильнішим і найбільшим рушієм цих внутрішніх змін у Росії виступить наша армія, яка завдяки успішному наступу запустить ефект "доміно". Цим намагатимуться скористатися всередині Росії. Те, що настає крах путінської Росії, – це очевидно,

– вважає політолог.

Чаленко про заколот Пригожина: дивіться відео

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