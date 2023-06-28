Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Чаленко. За його словами, після заколоту Пригожина почалась боротьба між російськими спецслужбами.
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Серіал, а не короткометражка
Чаленко зазначив, що історія з "переворотами" у Росії не закінчена. Будуть і наступні "сезони серіалу", бо це не "короткометражка". Процес внутрішніх змін у країні-агресорці запустить наступ ЗСУ.
На мою думку, найсильнішим і найбільшим рушієм цих внутрішніх змін у Росії виступить наша армія, яка завдяки успішному наступу запустить ефект "доміно". Цим намагатимуться скористатися всередині Росії. Те, що настає крах путінської Росії, – це очевидно,
– вважає політолог.
Чаленко про заколот Пригожина: дивіться відео
Бунт вагнерівців: останні новини
- Видання The Wall Street Journal написало, що Пригожин під час заколоту планував захопити Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова під час їхнього візиту до Ростова-на-Дону. Однак через витік планів довелося діяти швидше. За словами західних посадовців, цей поспіх, ймовірно, і є однією з причин провалу.
- До "маршу справедливості" планував доєднатись РДК, розповів його командир Денис Нікітін. Він розраховував, що Пригожин піде до кінця і принаймні зайде в Москву. У російських добровольців було б значно ширше поле для диверсійних і воєнних дій, однак "переворот" завершився дуже швидко.
- Путін готується конфіскувати активи Пригожина. В ISW зазначають, що Владімір Путін намагається представити Євгєнія Пригожина корупціонером і брехуном, щоб зруйнувати його репутацію серед найманців ПВК "Вагнера" та в російському суспільстві.