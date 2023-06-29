Такое мнение 24 Каналу озвучил белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко. По его словам, успешное контрнаступление ВСУ совсем развалит систему власти в России.
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Падение путинского режима
Павел Латушко отметил, что все мировые СМИ говорят о событиях в России. Окончательно доказано, что Путин не оказывает никакого влияния, его приказы не выполняются. К примеру, вагнеровцы не подписали контракт с минобороны, а затем начали бунт.
Путин потерпел политическое фиаско. Это уже не тактическое, а стратегическое поражение. Он начал войну, которую проиграет, получил удар в спину внутри России. Это показало неуправляемость страной, потому что приказы главнокомандующего отказываются выполнять,
– подчеркнул он.
Путин будет пытаться удерживать свою власть силой, но стоит вопрос, согласятся ли силовые структуры в России дальше защищать диктатора. Белорусский оппозиционер убежден, что успешное контрнаступление ВСУ окончательно разрушит путинский режим.
Латушко о власти в России: смотрите видео
Попытка "переворота" в России: последние новости
- В американском Институте изучения войны сообщают, что Путин пытается представить Пригожина коррупционером и лжецом, чтобы разрушить его репутацию среди вагнеровцев и в российском обществе. Впервые после основания ЧВК "Вагнера" диктатор публично заявил, что Кремль "полностью финансирует" и"полностью снабжает" вагнеровцев.
- Издание The Washington Post написало, что мятеж Пригожина стал самым жестким вызовом для Путина за 23 года у власти. Многие из верхушки российской политики и бизнеса не уверены, что кремлевский диктатор сможет оправиться после этого.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что бунт вагнеровцев мощно повлиял на политическое здоровье Путина, а последствия он будет ощущать еще довольно продолжительное время.