Таку думку 24 Каналу озвучив білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, успішний контрнаступ ЗСУ остаточно розвалить систему влади у Росії.

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Падіння путінського режиму

Павло Латушко зазначив, що усі світові ЗМІ говорять про події у Росії. Остаточно доведено, що Путін не має жодного впливу, його накази не виконуються. До прикладу, вагнерівці не підписали контракт з міноборони, а згодом розпочали бунт.

Путін зазнав політичного фіаско. Це вже не тактична, а стратегічна поразка. Він почав війну, яку програє, отримав удар у спину всередині Росії. Це показало некерованість країною, бо накази головнокомандувача відмовляться виконувати ,

– підкреслив він.

Путін буде намагатись втримувати свою владу силою, але стоїть питання, чи погодяться силові структури у Росії далі захищати диктатора. Білоруський опозиціонер переконаний, що успішний контрнаступ ЗСУ остаточно розвалить путінський режим.

Зверніть увагу! Ввечері 23 червня Євгєній Пригожин оголосив війну міноборони Росії. У ніч на 24 червня вагнерівці захопили всі військові об'єкти у Ростові, включно з аеродромом, досягли успіху у Воронежі та дійшли на відстань 200 кілометрів до Москви.

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