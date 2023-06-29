Таку думку 24 Каналу озвучив білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, успішний контрнаступ ЗСУ остаточно розвалить систему влади у Росії.
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Падіння путінського режиму
Павло Латушко зазначив, що усі світові ЗМІ говорять про події у Росії. Остаточно доведено, що Путін не має жодного впливу, його накази не виконуються. До прикладу, вагнерівці не підписали контракт з міноборони, а згодом розпочали бунт.
Путін зазнав політичного фіаско. Це вже не тактична, а стратегічна поразка. Він почав війну, яку програє, отримав удар у спину всередині Росії. Це показало некерованість країною, бо накази головнокомандувача відмовляться виконувати ,
– підкреслив він.
Путін буде намагатись втримувати свою владу силою, але стоїть питання, чи погодяться силові структури у Росії далі захищати диктатора. Білоруський опозиціонер переконаний, що успішний контрнаступ ЗСУ остаточно розвалить путінський режим.
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Спроба "перевороту" у Росії: останні новини
- В американському Інституті вивчення війни повідомляють, що Путін намагається представити Пригожина корупціонером і брехуном, щоб зруйнувати його репутацію серед вагнерівців та у російському суспільстві Вперше після заснування ПВК "Вагнера" диктатор публічно заявив, що Кремль "повністю фінансує" та "повністю постачає" вагнерівців.
- Видання The Washington Post написало, що заколот Пригожина став найжорсткішим викликом для Путіна за 23 роки при владі. Багато хто з верхівки російської політики та бізнесу не впевнені, що кремлівський диктатор зможе оговтатись від цього.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що бунт вагнерівців потужно вплинув на політичне здоров'я Путіна, а наслідки він буде відчувати ще доволі тривалий час.