Путин уже убрал 28 высокопоставленных офицеров: разведка о "чистках" после мятежа Пригожина

В конце июня Пригожин совершил вооруженный мятеж в России. Он был провальным, а также стал причиной того, что внутри страны "полетели головы".

Об этом рассказали в эстонской разведке. Соответствующее заявление на брифинге 14 июля сделал глава ведомства Марко Гросберг.

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В России начались "чистки"

Провальный вооруженный мятеж Пригожина вызвал не только сильный переполох внутри России. Это также натолкнуло Путина на необходимость провести так называемые "чистки". Известно, что просеяли ряды в министерстве обороны, главном разведывательном управлении и самой армии.

Гросберг заметил, что задержали 13 высокопоставленных офицеров. Также уволили около 15. Последние подозреваются в причастности к вооруженному мятежу Пригожина.

Также обратили внимание на генерала Сергея Суровикина. Последний "пропал без вести". По данным журналистов, его удерживают и допрашивают в Москве. Между тем, заместитель министра обороны России по тыловому обеспечению, а также генерал российской разведки тоже задержаны.

Это не удивительно, это было ожидаемо. Вероятно, Путин подготовил свой список, и сейчас устраняют тех, кого уже нельзя считать надежными,

– сказал Гросберг.

По его словам, часть наемников ЧВК "Вагнера" все еще находится в Луганской области. Правда, они не воюют. Кроме того, фиксируют движение вагнеровцев в Беларусь. Полковник отметил, что Воронежской областью курсировали колонны автобусов. У этих транспортных средств белорусские номера.

Заметим, что Путин впервые публично рассказал о своей встрече с мятежниками. Напомним, что она, если верить Пескову, состоялась 29 июня.

ЧВК "Вагнера", по словам Путина, не существует

По словам бункерного деда, на встрече якобы было 35 человек. Во время нее он не только "дал оценку" действиям наемников на войне против Украины. Он также обратил внимание на их активность во время мятежа. В то же время он выдал заявление из разряда "сам дурак".

Ну да ЧВК "Вагнер" не существует! У нас ведь нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! То есть, если нет закона, то нет и ЧВК. Группа есть, но юридически не существует,

– отметил Путин.

По его словам, "это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией". Он решил что-то объяснить. Якобы этот непростой вопрос должны обсудить еще и в госдуме.