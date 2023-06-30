Башни Кремля сливают Путина: мятеж, начатый Пригожиным, еще не завершен

Мятеж Пригожина положил начало борьбе за власть в России. Башни Кремля должны договориться, кто станет следующим президентом, но это будет представитель политической элиты.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил американский политолог Рамиз Юнус. Попытка "восстания" была результатом договоренностей между минобороны России и ФСБ с целью устранения Путина от власти.

Смотрите также Мятеж Пригожина усилил паранойю Путина: возможны ли масштабные бунты в окружении диктатора

Сценарий, который мы сейчас наблюдаем, уже дважды был реализован в истории современной России. Впервые 1991, во время августовского путча, когда формально Михаил Горбачев сохранил власть, но силовые структуры не поддержали его и фактически "слили". Вскоре Горбачев вынужден был сложить полномочия первого президента СССР,

– объяснил политолог.

Тот же сценарий российские силовики использовали во второй раз, чтобы заменить Бориса Ельцина на посту президента своим человеком. Путин в то время не был наиболее удачной кандидатурой, но устраивал все стороны и стал лидером России в 2000 году.

"Мавр сделал свое дело, мавр может идти"

Сегодня башни Кремля по идентичной схеме "сливают" Путина, процесс еще не завершен. "Восстание" Пригожина 24 июня стало началом борьбы за власть и обозначило раскол в политических кругах и обществе, но мятеж продолжается.

"Мы не знаем, кто победит в этой борьбе: минобороны, ФСБ, служба внешней разведки, главное управление Генштаба, криминальный олигархат – многое может измениться. Сейчас происходит перераспределение не только материальных ресурсов, но и сфер влияния внутри страны и за ее пределами", – проанализировал Рамиз Юнус.

Силовые структуры "сливают" Путина: смотреть видео

Забудьте о российской оппозиции – ее нет

Следующим президентом России будет тот, кого изберут спецслужбы и силовые структуры, которые сейчас ведут борьбу за власть.

"Забудьте о существовании российской оппозиции. Это все мыльные пузыри, накачанные вниманием западных СМИ и грантами. Так, как Ельцина и Путина избрали из политической элиты, из спецслужб, так же изберут и следующего президента. Это будет компромиссная кандидатура, с которой согласятся все силы, что сейчас "сливают" Путина", – сказал политический эксперт.

Путин: начало конца