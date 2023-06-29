Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. Он предположил, что половина генерального корпуса страны-агрессора участвовала в организации «восстания» 24 июня.

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"Думаю, фамилия Сергея Суровикина не последняя, которую мы услышим в этом контексте. Благодаря Суровикину, который является давним другом Пригожина, ПВК "Вагнер" получила танки, оружие и даже самолеты. Теперь ФСБ пытается выяснить, помогал ли Суровикин готовить "марш справедливости", – прокомментировал события военный эксперт.

США знали о подготовке мятежа

Издание The New York Times, которое одним из первых сообщило об аресте Суровикина, отметило, что США знали о подготовке похода на Москву. Подробности заговора, которые в конечном итоге станут известны широким массам, возможно, будут иметь более серьезные последствия для России, чем сам заговор, считают американские журналисты.

Фамилия Суровикина не последняя, которую мы услышим в контексте мятежа: смотреть видео

Реакция мира на мятеж Пригожина