Об этом 24 Каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сыграл роль фронтмена для так называемой "партии капитуляции".
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"Пригожин очень выгодный персонаж для этой роли, но сам он не сторонник никакой идеологии, его интересуют деньги. Кто же есть в "лагере капитуляции"? Конечно, это генерал Сергей Суровикин и еще ориентировочно 20 генералов высшего ранга, которые являются почетными членами формирования "Вагнер", – говорит оппозиционный политик.
Вагнеровцев в Кремле поддержал гуру Путина
Во главе лагеря поклонников капитуляции – ближайший друг Владимира Путина и его гуру Юрий Ковальчук. Именно он когда-то навязал диктатору идею "мировой войны" против Запада.
Люди, вошедшие в условную "партию капитуляции" – такие же негодяи. Они поддерживали вторжение в Украину, но сейчас смогли осознать, что проиграли эту войну и не питают иллюзий относительно ее последствий для России,
– заметил Пионтковский.
Он добавил, что капитуляцию поддерживают известный ненавистник Украины Константин Затулин и глава правительства России Михаил Мишустин.
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Почему мы не увидели штурм Москвы
Группа влияния, участвовавшая в организации событий 24 июня, не собиралась устраивать кровавые бои в Москве. Напротив, они хотели избежать кровопролития, чтобы выглядеть в глазах Запада серьезными партнерами.
"В планах сторонников капитуляции России не было заходить в кремлевские кабинеты по трупам охранников Путина. Вскоре они зайдут туда абсолютно легитимно – по приказу исполняющего обязанности президента Мишустина", – убежден политический эксперт.
Что известно о мятеже Пригожина и его последствиях
- Ночью против 24 июня глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал "марш справедливости" Россией в ответ на якобы ракетный удар со стороны минобороны накануне. Во время краткосрочного мятежа вагнеровцы повредили дороги, 19 домов и главное – уничтожили несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.
- За почти сутки вагнеровцам удалось установить контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Однако после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин остановил "восстание".
- На следующий день в СМИ появились сообщения о зачистке вагнеровцев в Сирии и на оккупированных территориях Украины.
- 28 июня, ссылаясь на неофициальные источники, издание написали о возможен арест генерала Суровикина и его заместителя Андрея Юдина.