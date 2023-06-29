Об этом 24 Каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сыграл роль фронтмена для так называемой "партии капитуляции".

Смотрите также Суровикин – главный персонаж мятежа: указывающий на вероятный арест генерала

"Пригожин очень выгодный персонаж для этой роли, но сам он не сторонник никакой идеологии, его интересуют деньги. Кто же есть в "лагере капитуляции"? Конечно, это генерал Сергей Суровикин и еще ориентировочно 20 генералов высшего ранга, которые являются почетными членами формирования "Вагнер", – говорит оппозиционный политик.

Вагнеровцев в Кремле поддержал гуру Путина

Во главе лагеря поклонников капитуляции – ближайший друг Владимира Путина и его гуру Юрий Ковальчук. Именно он когда-то навязал диктатору идею "мировой войны" против Запада.

Люди, вошедшие в условную "партию капитуляции" – такие же негодяи. Они поддерживали вторжение в Украину, но сейчас смогли осознать, что проиграли эту войну и не питают иллюзий относительно ее последствий для России,

– заметил Пионтковский.

Он добавил, что капитуляцию поддерживают известный ненавистник Украины Константин Затулин и глава правительства России Михаил Мишустин.

Кто будет следующим президентом России: смотреть видео

Почему мы не увидели штурм Москвы

Группа влияния, участвовавшая в организации событий 24 июня, не собиралась устраивать кровавые бои в Москве. Напротив, они хотели избежать кровопролития, чтобы выглядеть в глазах Запада серьезными партнерами.

"В планах сторонников капитуляции России не было заходить в кремлевские кабинеты по трупам охранников Путина. Вскоре они зайдут туда абсолютно легитимно – по приказу исполняющего обязанности президента Мишустина", – убежден политический эксперт.

Что известно о мятеже Пригожина и его последствиях