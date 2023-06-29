Про це 24 Каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Керівник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин зіграв роль фронтмена для так званої "партії капітуляції".

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"Пригожин дуже вигідний персонаж для цієї ролі, але сам він не є прихильником жодної ідеології, його цікавлять гроші. Хто ж є у "таборі капітуляції"? Звісно, це генерал Сєргєй Суровікін та ще орієнтовно 20 генералів найвищого рангу, які є почесними членами формування "Вагнер", – каже опозиційний політик.

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На чолі табору прихильників капітуляції – найближчий друг Владіміра Путіна та його гуру Юрій Ковальчук. Саме він колись нав’язав диктатору ідею "світової вийни" проти Заходу.

Люди, які увійшли до умовної "партії капітуляції" – так само негідники. Вони підтримували вторгнення в Україну, але зараз змогли усвідомити, що програли цю війну і не мають ілюзій щодо її наслідків для Росії,

– зауважив Піонтковський.

Він додав, що капітуляцію підтримують також відомий ненависник України Константін Затулін та глава уряду Росії Міхаїл Мішустін.

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Група впливу, яка брала участь в організації подій 24 червня, не мала наміру влаштовувати криваві бої у Москві. Навпаки, вони хотіли уникнути кровопролиття, щоб виглядати в очах Заходу як серйозні партнери.

"У планах прихильників капітуляції Росії не було заходити у кремлівські кабінети по трупах охоронців Путіна. Невдовзі вони зайдуть туди абсолютно легітимно – за наказом виконувача обов’язків президента Мішустіна", – переконаний політичний експерт.

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