Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, мятеж Пригожина продемонстрировал, что у "Вагнера" нет 25-30 тысяч человек, как ранее сообщалось.

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Это группировка размером от 5 с половиной тысяч до 8 тысяч вооруженных людей. Но она уже повлияла на Россию.

Пригожин обнулил и свою репутацию, и репутацию России

Как отметил Подоляк, неудачная попытка "переворота" от Пригожина продемонстрировала, что России, как крепкого государства, буквально не существует. Самое забавное, что Путин во время мятежа повел себя максимально неудачно.

Путина, как субъекта, не существует. Это не президент, который ничего не боится и может принять соответствующие решения. Это фиктивное лицо, которое как только увидит риски, исчезает в неизвестном направлении. Кроме того, это лицо абсолютно неадекватное,

– заметил Подоляк.

Во время войны некоторые политики утверждали, что в России все достаточно монолитно, а Путин контролирует всю вертикаль. Пригожин стер эти мифы. И, что интересно, он также уничтожил свою репутацию и отнял возможности у "Вагнера".

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Россия перестанет финансировать эту террористическую организацию и поставлять ей дорогостоящую технику и боеприпасы. Часть людей будет уничтожена, кто-то перейдет в минобороны или росгвардию, а некоторые могут даже бежать в Африку, чтобы удержать определенные активы. Пригожин что-то себе будет также выторговывать, пока не исчезнет в неизвестном направлении.

Но еще раз подчеркиваю. Важно, что для наших партнеров сегодня окончательно ясно, что "король голый", "царь" слаб. В России довольно страшные сценарии будут, если Путин будет оставаться президентом дальше,

– подчеркнул Подоляк.

Кроме того, попытка "переворота" однозначно заставит местных генералов, силовиков, бизнес-элиты создавать собственные частные военные формирования, которые будут со временем претендовать на перехват власти.

Чтобы такие беспорядки начались, нужен ряд тактических поражений России на линии фронта, что спровоцирует бегство оккупантов. Вооруженные Силы Украины активно работают над этой задачей.

Попытка мятежа от Пригожина: коротко