В Берлине предполагают, что Пригожин остановил мятеж из-за отсутствия поддержки, – Spiegel

Для лидеров западных стран мятеж Пригожин стал полной неожиданностью, а его провал – абсолютно ожидаемым. В правительстве Германии предположили, что повар Путина Евгений Пригожин остановил свой поход на Москву из-за того, что у него не было достаточно поддержки от российских деятелей.

Немецкие политики отмечают, что сам Пригожин, вероятно, рассчитывал на большую поддержку своего мятежа. Сейчас в правительстве Германии планируется устроить заседание, чтобы подробнее обсудить эту ситуацию.

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В Германии оценили причину, по которой Пригожин прекратил мятеж

В немецком издании отметили, что вечером 24 июня Федеральное министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии собрали глав комитетов Бундестага по иностранным делам и обороне. Немецкие политики рассказали своим коллегам о текущем развитии событий по поводу мятежа Пригожина в России.

Во время устного брифинга политический директор германского МИД Тервен Беллманн и парламентский госсекретарь по обороне Зимте Меллер заявили, что лидер ЧВК "Вагнера" Пригожин мог прекратить свой мятеж, поскольку не получил от российского военного командования той поддержки, на которую он рассчитывал. Поэтому он даже должен был прекратить свой поход на Москву.

Несмотря на это, немецким политикам не известна информация о содержании соглашения между Путиным, Лукашенко и Пригожиным. К тому же у них нет данных о месте нахождения Путина, главы минобороны Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова.

В заключение журналисты издания отметили, что профильные комитеты по иностранным делам и обороне должны собраться на специальное заседание по поводу последних событий в России. Это должно произойти в начале следующей недели.

Мятеж Пригожина застал Запад неожиданно