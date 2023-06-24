Такое мнение 24 Каналу выразил экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, если Пригожин дойдет до Кремля, на его сторону станут армия и пропаганда.

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"Генералы будут выжидать и смотреть, кто победит. Если Пригожин дойдет до Кремля, тогда к нему присоединятся абсолютно все военные. Он действительно выражает их точку зрения уже много месяцев", – отметил Жирнов.

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Экс-агент КГБ также предположил, что Пригожина может поддержать даже Владимир Путин.

Пропаганда выбрала позицию

Главный "рупор Кремля" Владимир Соловьев сравнил Пригожина с Муссолини, когда тот пошел на Рим в 1922 году. Это показательная параллель, ведь после этого фашистский диктатор пришел к власти и оставался там до 1945 года.

"Если Соловьев так назвал Пригожина, то он выбрал свою позицию. Он мог не проводить такие исторические параллели", – заметил Жирнов.

Мятеж Пригожина выигрышный для Украины

В Москве есть силы для защиты от вагнеровцев. Речь идет о Кантемировской дивизии, Росгвардии, разнообразных спецгруппах. Однако в случае быстрого продвижения "повара Путина" Кремль может перекинуть силы с фронта. Это поспособствует наступлению Украины.

"Теперь, когда Пригожин открыл второй фронт для Путина, когда началась практически гражданская война, наступление Украины может пойти совсем по другому сценарию. Если Россия будет снимать части с фронта, тогда ВСУ дойдут до Мелитополя и Мариуполя", – констатировал Жирнов.

Мятеж Пригожина: коротко