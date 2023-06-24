Таку думку 24 Каналу висловив експрацівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, якщо Пригожин дійде до Кремля, на його бік стануть армія й пропаганда.
До теми Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувається у Росії
"Генерали вичікуватимуть і дивитимуться, хто переможе. Якщо Пригожин дійде до Кремля, тоді до нього доєднаються абсолютно всі військові. Він насправді висловлює їхню точку зору вже багато місяців", – зазначив Жирнов.
Що відбувається в Росії: дивіться відео
Ексагент КДБ також припустив, що Пригожина може підтримати навіть Владімір Путін.
Пропаганда обрала позицію
Головний "рупор Кремля" Владімір Соловйов порівняв Пригожина з Муссоліні, коли той пішов на Рим 1922 року. Це показова паралель, адже після цього фашистський диктатор прийшов до влади і залишався там до 1945 року.
"Якщо Соловйов так назвав Пригожина, то він вибрав свою позицію. Він міг не проводити такі історичні паралелі", – зауважив Жирнов.
Заколот Пригожина виграшний для України
У Москві є сили для захисту від вагнерівців. Мовиться про Кантемирівську дивізію, Росгвардію, розмаїті спецгрупи. Однак у разі швидкого просування "кухаря Путіна" Кремль може перекинути сили з фронту. Це посприяє наступу України.
"Тепер, коли Пригожин відкрив другий фронт для Путіна, коли почалась практично громадянська війна, наступ України може піти зовсім за іншим сценарієм. Якщо Росія зніматиме частини з фронту, тоді ЗСУ дійдуть до Мелітополя і Маріуполя", – констатував Жирнов.
Заколот Пригожина: коротко
- Увечері 23 червня очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що буцімто російське міноборони завдало ракетного удару по тилових позиціях вагнерівців. У відповідь "кухар Путіна" фактично оголосив війну керівництву міноборони Сєргєю Шойгу і начальнику генштабу Валерію Гєрасімову.
- Згодом Пригожин запевнив, що має напоготові 25 тисяч вагнерівців для "маршу справедливості". Після цього в мережі з'явилася інформація, що найманці безперешкодно перетнули кордон та увійшли на територію Ростовської області.
- Тим часом у російському міноборони зазначили, що заяви Пригожина не відповідають дійсності, а відео з бази вагнерівців є фейком. У Кремлі водночас повідомили, що російський диктатор Владімір Путін проінформований про "ситуацію".
- Уранці 24 червня стало відомо, що вагнерівці дійсно захопили Ростов. Ба більше, Пригожин заявив, що місто блокуватимуть, поки російське керівництво не відповість за "геноцид російського народу".
- Після таких резонансних подій Владімір Путін вирішив записати відеозвернення. Він назвав дії Пригожина "зрадництвом" і натякнув, що в Росії є ті, які штовхають його країну до анархії, братовбивства, поразки у війні та капітуляції.