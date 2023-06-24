В Ростов уже въезжают кадыровцы: в сети появились первые видео

После объявления предводителем ППК "Вагнера" войны минобороны России проснулся и самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что его войска поедут в "зону напряженности".

Местные жители уже заметили первые машины кадыровцев недалеко от города, а также колонны военной техники на подъездах к Ростову. Накануне Кадыров публично поддержал Путина и выступил против действий Пригожина.

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Технику кадыровцев заметили в Ростове

Колонны танков и другой военной техники заметили неподалеку от поселка Матвеев Курган в Ростовской области. Главарь наемников Кадыров заявлял ранее, что готов использовать это оружие, чтобы "сохранить единство России".

Бойцы Минобороны и Росгвардии в Чеченской Республике уже выехали в зону напряженности. Мы сделаем все, чтобы сберечь единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!

– заявил Кадыров.

Первый автомобиль кадыровцев уже заметили и на подъездах к Ростову-на-Дону.

Машина кадыровцев возле Ростова / Видео из соцсетей

Ранее Рамзан Кадыров соглашался с Пригожиным в некоторых тезисах, однако после оглашения главой "Вагнера" начала войны против минобороны России осудил его действия. Захват вагнеровцами объектов в Воронеже и Ростове Кадыров назвал "ножом в спину и настоящим вооруженным мятежом".

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