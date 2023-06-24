В Ростов уже въезжают кадыровцы: в сети появились первые видео
После объявления предводителем ППК "Вагнера" войны минобороны России проснулся и самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что его войска поедут в "зону напряженности".
Местные жители уже заметили первые машины кадыровцев недалеко от города, а также колонны военной техники на подъездах к Ростову. Накануне Кадыров публично поддержал Путина и выступил против действий Пригожина.
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Технику кадыровцев заметили в Ростове
Колонны танков и другой военной техники заметили неподалеку от поселка Матвеев Курган в Ростовской области. Главарь наемников Кадыров заявлял ранее, что готов использовать это оружие, чтобы "сохранить единство России".
Бойцы Минобороны и Росгвардии в Чеченской Республике уже выехали в зону напряженности. Мы сделаем все, чтобы сберечь единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!
– заявил Кадыров.
Первый автомобиль кадыровцев уже заметили и на подъездах к Ростову-на-Дону.
Машина кадыровцев возле Ростова / Видео из соцсетей
Ранее Рамзан Кадыров соглашался с Пригожиным в некоторых тезисах, однако после оглашения главой "Вагнера" начала войны против минобороны России осудил его действия. Захват вагнеровцами объектов в Воронеже и Ростове Кадыров назвал "ножом в спину и настоящим вооруженным мятежом".
Мятеж Пригожина: последние новости
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну министерству обороны России во главе с Шойгу. Он заявил, что российские войска якобы обстреляли позиции вагнеровцев в тылу, и многие наемники погибли.
- Уже на следующее утро стало известно, что наемники из ЧВК "Вагнера" захватили Ростов-на-Дону и взяли под контроль военные объекты в Воронеже. Еще в ряде российских регионов был введен режим "контртеррористической операции".
- Путин записал видеообращение, в котором назвал Пригожина предателем и заявил, что Кремль держит ситуацию "под контролем". Впоследствии главарь "Вагнера" ответил и обвинил российского диктатора в обмане и коррупции.