Реакция Путина на мятеж "Вагнера" была слабой, он не контролирует регионы, – Зеленский

Владимир Путин очень вяло отреагировал на вооруженный мятеж Пригожина. И хотя последнему ничего не удалось достичь, его "марш справедливости" показал ситуацию внутри России.

Владимир Зеленский дал интервью, в котором высказался по поводу вооруженного мятежа Пригожина. По его словам, реакция Владимира Путина была "слабой". Более того, диктатор из Кремля теряет контроль над собственным народом.

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Путин потерял контроль

Мы видим реакцию Путина. Она слаба. Во-первых, мы видим, что он не все контролирует. Продвижение Вагнера вглубь России и захват некоторых регионов показывает, как легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах,

– подчеркнул президент.

По его словам, вертикаль власти, "которую он (Путин – 24 Канал) раньше имел, просто разрушается". Да и россияне в те 36 часов мятежа поделились на два лагеря. Один осуждал действия Пригожина, другой подбадривал бойцов "Вагнера".

Президент Украины привел данные, имеющиеся в нашей разведке. Они показывают, что Кремль занимался измерением поддержки Пригожина. И результаты для Путина неутешительны, ведь половина россиян за предателя и мятеж, который он организовал.

В России будут лететь головы

Заметим, что мятеж Пригожина негативно повлиял не только на него. Внутри России могут полететь головы тех, кто поддерживал предателя. Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов поделился своим мнением. Он рассказал, кого могут наказать в России по результатам мятежа Пригожина.

Эксперт отметил, что ключевых фигур в мятеже сразу двое – сам Евгений Пригожин, а также Сергей Суровикин. В то же время следует понимать, что вокруг них есть "мелкая рыба".

Конечно, полетят головы, ведь страх у Путина самая главная мотивация. Диктатор испугался и теперь будет мстить всему окружению,

– сказал Сазонов.

По мнению Сазонова, необязательно, что будут разбираться только с реальными виновниками мятежа. Могут наказать даже тех, кто был рядом и не остановил Пригожина. Попасть может и тем, кто не уберег кровавого диктатора от страха, что его свергнут. По словам эксперта, чем больше будет разборок внутри России, тем легче будет нам.