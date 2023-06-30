Будут сводить друг с другом счета, – Ступак назвал последствия ареста Суровикина

Существует неподтвержденная информация, что бывшего командующего войсками оккупантов Сергея Суровикина задержали после неудачного мятежа от Евгения Пригожина, но потом отпустили. Сейчас в России будет "охота на ведьм".

Об этом 24 Каналу рассказал экс-работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, подтвердить, действительно ли Суровикина задержали – сложно. Ведь он, как и многие другие российские генералы, являются непубличными лицами.

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Тамошняя правоохранительная система никогда не соблюдает собственное законодательство, когда дело касается так называемой "нацбезопасности России". Поэтому можно предположить, что Суровикина просто держали где-то в здании ФСБ на Лубянке и допрашивали.

В России начнется охота на ведьм

Как отметил Ступак, в России начнут искать виновных в попытке мятежа от Пригожина. И сейчас вполне вероятно, что разные генералы и полковники начнут винить друг друга.

Сейчас разные генералы и полковники будут сводить счеты друг с другом. И даже те российские военные, которые не причастны к истории, попытаются это делать. Что-то вроде "вот 10 лет назад тот генерал не дал мне повышения. Так иду заявление накатаю",

– рассказал Ступак.

Ситуация с Пригожиным тоже кажется достаточно интересной. Публично сообщалось, что он якобы должен быть в Беларуси. Однако за последние дни его видели в Санкт-Петербурге возле вертолета.

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Интересно, что вербовочные центры "Вагнера" до сих пор работают. Однако, возможно, сейчас Пригожину просто дали время, за которое он может собрать ресурсы и покинуть Россию.

Возможно, вербовка еще продолжается "по инерции". Но интересно, что так называемая "фабрика троллей" Пригожина находится в процессе смены владельца. Тамошний менеджмент ищет нового человека, который будет все это финансировать. Можем констатировать, что у Пригожина забирают его "фабрику троллей",

– рассказал Ступак.

Последствия мятежа Пригожина: коротко