Неожиданный поворот: в Ростове люди начали бунтовать из-за вагнеровцев в городе

Вагнеровцы уверенно расхаживают захваченным Ростовом. Одних жителей города это радует, другие начинают ужасно бунтовать.

В сеть россияне уже выложили множество видео. На некоторых из них можно увидеть, как жители Ростова гонят вагнеровцев и выражают возмущение их присутствием в городе.

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Центр Ростова под контролем вагнеровцев

По словам одного из местных жителей, центр Ростова контролируют вооруженные наемники ЧВК "Вагнера".

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В общем, ситуация спокойная. Ездят машины, гуляют люди. В самом центре закрыты все общепиты. Чуть дальше открыто, сидят люди,

– говорит один человек.

Тем временем слов не подбирают жители, решившие прогонять вагнеровцев. Они, собственно, переживают за то, чтобы город остался целым. Да-да, они знают, что после себя оставляют бойцы ЧВК "Вагнера" в Украине. И очень опасаются, что такой сценарий будет и у них.

Один из жителей города призвал вагнеровцев покинуть Ростов. Мол, пока его не "раз***ли, б***ь".

Жители гонят вагнеровцев из Ростова: смотрите видео 18+

Другой дедушка спрашивал вагнеровцев о совести и очень рвался пообщаться со старшим. Не знаем, чего он добивался, но звездой сети стал.

Имей совесть! Вы защитники отечества или нет? Если защитники, то какой вы здесь беспорядок устраиваете? Вы кто? Язык отняло? Кто старше?

– допрашивал он вагнеровцев.

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Старший через несколько секунд подошел. Он уверял, что панику в Ростове устроили местные жители. А что вооруженные наемники, разгуливающие себе по городу и катающиеся на танках – вполне нормальное явление.

Другая толпа россиян обступила военную технику вагнеровцев. Местные с упоением фотографировались на машинах, общались с наемниками. А еще конфликтовали с другим мужчиной, который их увлечение не разделял. Дошло до толкотни и словесной перепалки.

Местные спорят между собой из-за вагнеровцев: смотрите видео

Тем временем Путин в своем обращении признал, что не контролирует Ростов. По его словам, ситуация в городе сложная. Мы напомним, что Пригожин захватил военные объекты под контроль, а также аэродром.