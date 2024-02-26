В то же время политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман отметил в разговоре с 24 Каналом, что в российской верхушке происходят действия, которые могут привести к катастрофическим для путинской системы последствиям. Аналогичные процессы все наблюдали во время мятежа Евгения Пригожина.

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Бомба для стабильности Путина

В российских элитах существует раскол на неадекватов и чиновников, которые мечтают вернуть все, как было до полномасштабного вторжения России в Украину.

Неадекваты – это прежде всего Путин и люди, которые от него "заразились" психозом. Это Дмитрий Медведев, который сошел с ума, возможно Николай Патрушев, Ковальчуки (российские олигархи, приближенные к Путину – 24 Канал),

– объяснил политолог.

Однако большинству российских чиновников эта война совсем не нужна, они без нее неплохо жили. До войны их жизнь была спокойнее, а сейчас она изменилась к худшему. Эти чиновники хоть и продолжают зарабатывать, но получают меньше денег и не могут их тратить на Западе. Они его с одной стороны проклинают, а с другой, покупают там недвижимость, лечатся, отдыхают.

Получается, что параноидальные планы Путина и нескольких "отморозков" из его окружения конфликтуют с приземленными и даже шкурными интересами правящей верхушки. Это противоречие является бомбой замедленного действия для стабильности режима Путина,

– подчеркнул Эйдман.

В то же время те, кто в российских элитах не поддерживает политику Путина, ожидают президентских выборов в США и надеются на возвращение в Белый дом Дональда Трампа. Они считают, что после этого будут отменены санкции или по крайней мере ослабнет давление со стороны Запада, и они смогут вернуть свою жизнь, которая была до полномасштабного вторжения.

"Однако ничего не изменится, даже если в выборах победит Трамп. Ситуация для них будет только ухудшаться. Когда российская верхушка это осознает, то у нее появится мотивация решиться на устранение Путина от власти. Сейчас они ждут. Хотя можно предположить, что тайные переговоры и заговоры уже сейчас готовятся", – отметил Игорь Эйдман.

Кстати. Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что стабильность кремлевского режима грозит опасностью Украине и миру. Однако естественным путем этот режим не расшатается. По его словам, "без нашей помощи" это не произойдет.

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