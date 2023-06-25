Заявления о снарядном голоде были не просто так: Пригожин давно планировал мятеж, – разведка США

Американские разведчики убеждены, что мятеж Евгения Пригожина не был импульсивным и неожиданным. Руководитель наемников "Вагнера" мог долгое время готовиться к этому.

Однако какова была конечная цель Евгения Пригожина американской разведке установить не удалось. В частности, потому что мятеж завершился очень быстро.

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Как Пригожин готовил мятеж

СМИ со ссылкой на источники, осведомленные с вопросом, сообщает, что Пригожин долгое время готовился к тому, чтобы бросить вызов военному руководству России. Кроме того, в начале этой недели разведчики проинформировали лидеров Конгресса о перемещении боевиков ПВК Вагнера и их вооружении с оккупированной территории Украины в Россию.

Кроме того, Пригожин копил оружие и боеприпасы для своего мятежа. В то же время, заявления о "снарядном голоде" с обвинениями в сторону министра обороны Сергея Шойгу и руководителя генштаба Валерия Герасимова разведка США назвала умышленным обманом для подготовки самого мятежа.

Несмотря на это, события застали руководство США врасплох, а их стремительное развитие заставило высокопоставленных должностных лиц отменить иностранные визиты.

Неожиданное начало и конец мятежа

Мятеж Евгения Пригожина начался с обвинений в сторону министра обороны Сергея Шойгу. Руководитель вагнеровцев обвинит его в том, что он отдал приказ атаковать тыловые лагеря его наемников. Это произошло на фоне продолжительного конфликта с минобороны страны-террориста. После этого Пригожин объявил о "походе на Москву".

Вагнеровцы взяли под контроль Ростов-на-Дону и еще несколько населенных пунктов в Ростовской и Воронежской областях. Также наемники вошли в Липецкую область и были сообщения о мероприятии в Московскую область.

Однако после договоренностей с Лукашенко Пригожин отдал приказ развернуть колонны, а занятые днем города и села вагнеровцы покинули. В Кремле пообещали амнистию вагнеровцам, участвовавшим в мятеже за "боевые заслуги" на войне против Украины, а уголовные дела против Пригожина закрыли, правда, руководителя "Вагнера" отправили в Белорусь.

В то же время, неизвестно, что будет с министерством обороны. Сначала террорист Стрелков намекнул на то, что Сергей Шойгу лишился своего поста, но в Кремле заявили, что кадровые вопросы в минобороны с Пригожиным не обсуждались во время переговоров.