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      Мэй может объявить о своей отставке 24 мая, – The Times

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      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / Фото из открытых источников

      Премьер-министерка Великобритании Тереза Мэй может объявить о своей отставке уже в эту пятницу, 24 мая, в связи с непринятием правительством ее позиции в вопросе осуществления выхода страны из Евросоюза.

      По данным издания The Times, глава британского правительства может объявить об этом после назначенной на пятницу встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922.

      Читайте также: Британский парламент будет голосовать за соглашение по Brexit в начале июня

      По информации газеты The Daily Telegraph, многие сторонники Мэй отказали ей в поддержке после того, как она пообещала во вторник депутатам, что те смогут проголосовать за проведение второго референдума о Brexit в случае, если они поддержат соглашение с ЕС. Это вызвало настоящий шок у некоторых министров, поскольку на заседании Кабмина по Brexit такая возможность не была одобрена.

      Ряд министров, включая главу МВД Саджида Джавида, главу МИД Джереми Ханта и министра по делам Шотландии Дэвида Мандела, попытались организовать встречу с Мэй, чтобы лично объяснить ей свою позицию. Однако она не стала встречаться с ними.

      Под конец дня о своей отставке в связи с непринятием курса правительства в вопросе выхода страны из ЕС заявила Андреа Лидсом, лидер Палаты общин, по сути – представитель Мэй в нижней палате парламента.

      Отмечается что эта отставка могла стать "смертельным ударом" для премьерства Мэй. Соратники советуют ей уйти в отставку с достоинством сейчас.

      На прошлой неделе Мэй пообещала согласовать график выборов нового лидера британского парламента
      в ближайшие несколько недель.

      Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019, однако после трех неудачных голосований по соглашению по Brexit в британском парламенте, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосования в парламенте запланировано на июнь.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

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      Теги: Brexit Тереза Мэй Великобритания Новости политики
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