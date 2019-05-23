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      Мей може оголосити про свою відставку 24 травня, – The Times

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      Тереза Мей
      Тереза Мей / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей може оголосити про свою відставку вже цієї п'ятниці, 24 травня, у зв'язку з неприйняттям урядом її позиції у питанні здійснення виходу країни з Євросоюзу.

      За даними видання The Times, глава британського уряду може оголосити про це після призначеної на п'ятницю зустрічі з Гремом Брейді, главою Комітету 1922.

      Читайте також: Британський парламент голосуватиме за угоду щодо Brexit на початку червня

      За інформацією газети The Daily Telegraph, багато прихильників Мей відмовили їй у підтримці після того, як вона пообіцяла у вівторок депутатам, що ті зможуть проголосувати за проведення другого референдуму щодо Brexit у разі, якщо підтримають угоду з ЄС. Це викликало справжній шок у деяких міністрів, оскільки на засіданні кабміну щодо Brexit така можливість не була схвалена.

      Низка міністрів, включно з главою МВС Саджідом Джавіда, главою МЗС Джеремі Хантом та міністром у справах Шотландії Девідом Манделлою, спробували організувати зустріч з Мей, щоб особисто пояснити їй свою позицію. Однак вона не стала зустрічатися з ними.

      Під кінець дня про свою відставку у зв'язку з неприйняттям курсу уряду у питанні виходу країни з ЄС заявила Андреа Лідсом, лідер Палати громад, по суті – представник Мей у нижній палаті парламенту.

      Зазначається що ця відставка могла стати "смертельним ударом" для прем'єрства Мей. Соратники радять їй піти у відставку з гідністю зараз.

      Минулого тижня Мей пообіцяла узгодити графік виборів нового лідера британського парламенту у найближчі кілька тижнів.

      Великобританія повинна була покинути ЄС 29 березня 2019 року, проте після трьох невдалих голосувань за угодою по Brexit у британському парламенті, терміни перенесли на 31 жовтня. Четверте голосування в парламенті заплановано на червень.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      blog_ava
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      Теги: Brexit Тереза Мей Великобританія Новини політики
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