Мэр Балаклеи Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, – Синегубов
Источник:телеграм Олега Синегубова
Мэр Балаклеи Харьковской области Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. Вероятный предатель заявил об этом публично жителям общины.
Соответствующую информацию сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов вечером 28 марта. До того с ним и его семьей не было связи – его задержали россияне.
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Мэр Балаклеи перешел на сторону оккупантов
Глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. О чем публично заявил жителям общины,
– сообщил Синегубов.
Добавил, что Столбовой предал интересы страны, предал украинских защитников и своих людей. Также мэр Балаклеи намерен работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города.
Глава Харьковской ОВА вспомнил, что предателей государства ждет многолетнее заключение. В частности:
- "Верховная Рада Украины усилила уголовную ответственность за государственную измену;
- главу Балаклейской общины ждет 15-летнее заключение до пожизненного лишения свободы".
Олег Синегубов напомнил, что наказание будет для каждого, кто сядет за стол переговоров с российскими оккупантами.
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