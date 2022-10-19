Мэра Белгород-Днестровского подозревают в махинациях: во время обыска подрался со стражами порядка

Украинские силовики с обысками пришли к мэру Белгород-Днестровского Одесской области и члену ОПЗЖ Виталию Граждану. В ходе следственных действий вспыхнул конфликт. Мэр заявил, что его избили сотрудники СБУ. В то время как в Службе безопасности Украины говорят об обратном.

В комментарии 24 канала представители СБУ рассказали, что действительно совместно с правоохранителями проводили обыск в кабинете мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана.

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В СБУ объяснили, что 18 октября проводили следственно-оперативные действия в кабинете мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана. Эти мероприятия проходили в рамках сразу двух уголовных производств, в частности про:

хулиганство;

нарушение законов и обычаев войны.

Среди прочего мэр подозревается в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесенного одному из объектов района в результате ракетных обстрелов.

Мэр препятствовал работе правоохранителей и напал на сотрудников СБУ

Несмотря на наличие ордера, мэр пытался помешать правоохранителям и провоцировал драку. Чтобы предотвратить срыв следственно-процессуальных действий, сотрудники СБУ применили предусмотренное законом мероприятие – надели на него наручники,

– отметили в СБУ.

Там добавили, что никаких признаков физического насилия, несмотря на все провокации мэра, не было совершено. Напротив, именно по факту нападения на сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей правоохранители открыли производство относительно самого городского главы.

Как это комментирует мэр Белгород-Днестровского

Сам Виталий Граждан заявил, что его избили сотрудники СБУ во время проведения обысков. По его словам, когда уже закончилось следственное действие, были подписаны протоколы, он пытался выйти из кабинета.

Вместе с тем сотрудники спецподразделения, которых было трое, начали меня избивать, скрутили, положили на землю, когда клали на землю, били меня по лицу,

– пожаловался мэр.

Виталий Граждан говорит, что его избили правоохранители: смотрите видео

Ранее мэр Белгород-Днестровского подрался с председателем райсовета Григорием Мельниченко. Инцидент произошел в июле во время заседания, разразился скандал. Схватка закончилась тем, что политиков разняли силой.

На видео видно, как Григорий Мельниченко начал обзывать Граждана наркоманом и другими непристойными словами. Реакция не заставила себя ждать, началась драка. Обе стороны конфликта сильно ругались и поливали друг друга грязью даже после того, как их растащили.