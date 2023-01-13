Посмотрите в глаза выжившим, – мэр Будапешта посетил Бучу и эмоционально обратился к венграм

Мэр Будапешта Гергей Корачонь побывал в Буче Киевской области. Он призвал венгров открыть глаза на агрессию России.

Таким образом, Корачонь обратился к тем, кто не верит в российскую агрессию против Украины. Также он посоветовал им приехать в Киевскую область и увидеть своими глазами военные преступления оккупантов.

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Мэр Будапешта посетил Бучу

Корачонь приехал в Украину вместе с коллегами из Праги, Варшавы и Братиславы. Мэр Будапешта посетил военный госпиталь в Киеве и детскую больницу.

Если кто потерял моральный компас и не может увидеть разницы между жертвой и агрессором, если кто-то забыл, что пережили венгры в ХХ веке – советую приехать сюда, в Бучу и Киев, и посмотреть в глаза выживших. Тогда будет ясно, что в этой войне не просто две страны воюют между собой, а злая сила пытается оккупировать другую страну,

– заявил Корачонь.

По словам мэра, Венгрия обязана поддержать украинцев, иначе придется думать, какая страна станет следующей жертвой агрессии.

Корочень подчеркнул, что эта война должна закончиться только победой Украины.

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