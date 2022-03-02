Мэр Чернигова выплатил первые деньги за убитых и пленных россиян
2 марта 2022 , 17:17Читати новину українською
Источник:Суспільне Чернігів
В Чернигове городской голова Владислав Атрошенко уже начал выплачивать деньги за убитых и пленных россиян. Первые деньги бойцы получили 2 марта.
Украинцы получили 600 долларов – за двух обезвреженных оккупантов. Речь идет о майоре Леониде Щеткине и Дмитрии Опойкове.
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Следует отметить, что деньги выплачиваются после подтверждения данных от командования подразделения.
Мэр выплатил деньги за оккупантов / Фото с телеграма Алексея Гончаренко
Военный билет Опойкова / Фото Суспільного
Военный билет Щеткина / Фото Суспільного
Черниговские "расценки"
За каждого оккупанта платят 300 долларов.
Также мэр заявил, что готов платить деньги также за уничтоженную вражескую технику:
- БТР – 150 тысяч гривен;
- БМП – 200 тысяч гривен;
- танк – 250 тысяч гривен.