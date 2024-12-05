Стало известно, где и когда похоронят мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, погибшего в плену

Мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, который погиб в российском плену от пыток, похоронят в четверг, 5 декабря, в Буче Киевской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. Известно, что тело Евгения Матвеева передали Украине во время последнего обмена.

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Евгения Матвеева похоронят в Буче

Российские оккупанты похитили Евгения Матвеева почти 3 года назад в Запорожской области. По словам Кличко, Матвеев обеспечивал жизнь общины, которая его выбрала и доверяла ему.

Похороны Евгения Матвеева состоятся 5 декабря в Буче Киевской области, в 11:00 на кладбище по улице Антония Михайловского,

– написал мэр столицы.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения были захвачены в плен 55 должностных лиц органов местного самоуправления. Виталий Кличко сообщил, что сейчас остаются заключенными трое руководителей общин, за освобождение которых продолжает бороться Ассоциация городов Украины совместно со спецслужбами и международными партнерами.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Матвеева. Светлая память!