Хейт в обмен на донаты ВСУ: мэр города во Франковщине выступил с "беспрецедентным предложением"
Источник:Иван Дыров
Городской голова Долины в Ивано-Франковской области Иван Дыров разрешил в свой адрес самую нецензурную брань. Чиновник заявил, что хочет конвертировать оскорбления в помощь Вооруженным силам.
Мэр Долины решил устроить своеобразный марафон из негативных комментариев о себе, чтобы стимулировать людей донатить больше денег для украинской армии. Соответствующий пост Иван Дыров разместил на своей странице в Facebook.
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Хамство за деньги
В посту Дыров объясняет условия участия в "беспрецедентной акции". Желающие побранить мэра могут сделать это в комментариях только под сообщением. При чем разрешается хейт разной тональности: от конструктивной критики до нецензурной лексики.
Можно писать все, что вам хочется, даже то, что воспитанным людям и не приснится,
– подчеркнул чиновник.
Впрочем, он добавил, что у такого полета фантазии есть своя цена. Перед тем, как оставить "злостный" комментарий, человек должен послать скрин – подтверждение того, что он перевел деньги на указанную карточку.
Минимальная сумма взноса – 100 гривен, максимальная – неограниченная. Однако, желательно, чтобы авторы комментариев, набравших больше лайков, соответственно внесли больше средств.
Если какой-то находчивий решится написать хейт, не сбросив предварительно скрин, его отправят в пожизненный бан, а комментарий заблокируют.
Тому, кто перечислит самую большую сумму денег, выпадет супербонус – он сможет один день побыть в роли городского головы.
Мэр отметил, что разрешил поливать власть и себя лично грязью, чтобы собрать 400 тысяч гривен на первую партию дронов, разрабатываемых местными изобретателями из бюро "Западное". 100 тысяч Дыров планирует получить от любителей покритиковать власть, а остальную сумму соберут за счет перечисления работниками горсовета и коммунальных заведений однодневных заработков.
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