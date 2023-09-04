Мер Долини вирішив влаштувати своєрідний марафон із негативних коментарів про себе, аби стимулювати людей донатити більше грошей для української армії. Відповідний пост Іван Дирів розмістив на своїй сторінці у Facebook.
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Хамство за гроші
У пості Дирів пояснює умови участі у "безпрецедентній акції". Охочі посварити мера мають можливість зробити це у коментарях лише під дописом. При чому дозволяється хейт різної тональності: від конструктивної критики до нецензурної лексики.
Можна писати все, що вам хочеться, навіть те, що вихованим людям і не присниться,
– наголосив посадовець.
Втім, він додав, що у такого польоту фантазії є своя ціна. Перед тим, як залишити "злісний" коментар, людина має надіслати скрін – підтвердження того, що вона переказала гроші на вказану картку.
Мінімальна сума внеску – 100 гривень, максимальна – необмежена. Однак, бажано, аби автори коментарів, які набрали більше лайків, відповідно внесли більше коштів.
Якщо якийсь кмітливець наважиться написати хейт, не скинувши попередньо скрін, то його відправлять у довічний бан, а коментар заблокують.
Тому, хто перерахує найбільшу суму грошей випаде супербонус – він зможе один день побути в ролі міського голови.
Мер зазначив, що дозволив поливати владу і себе особисто брудом, аби зібрати 400 тисяч гривень на першу партію дронів, які розробляють місцеві винахідники з бюро "Західне". 100 тисяч Дирів планує отримати від любителів покритикувати владу, а решту суми зберуть за рахунок перерахування працівниками міськради та комунальних закладів одноденних заробітків.
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