Мер Долини вирішив влаштувати своєрідний марафон із негативних коментарів про себе, аби стимулювати людей донатити більше грошей для української армії. Відповідний пост Іван Дирів розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Дивіться також Українці "проголосували" за Лебіговича: на ЗСУ зібрали рекордну суму грошей

Хамство за гроші

У пості Дирів пояснює умови участі у "безпрецедентній акції". Охочі посварити мера мають можливість зробити це у коментарях лише під дописом. При чому дозволяється хейт різної тональності: від конструктивної критики до нецензурної лексики.

Можна писати все, що вам хочеться, навіть те, що вихованим людям і не присниться,

– наголосив посадовець.

Втім, він додав, що у такого польоту фантазії є своя ціна. Перед тим, як залишити "злісний" коментар, людина має надіслати скрін – підтвердження того, що вона переказала гроші на вказану картку.

Мінімальна сума внеску – 100 гривень, максимальна – необмежена. Однак, бажано, аби автори коментарів, які набрали більше лайків, відповідно внесли більше коштів.

Якщо якийсь кмітливець наважиться написати хейт, не скинувши попередньо скрін, то його відправлять у довічний бан, а коментар заблокують.

Тому, хто перерахує найбільшу суму грошей випаде супербонус – він зможе один день побути в ролі міського голови.

Мер зазначив, що дозволив поливати владу і себе особисто брудом, аби зібрати 400 тисяч гривень на першу партію дронів, які розробляють місцеві винахідники з бюро "Західне". 100 тисяч Дирів планує отримати від любителів покритикувати владу, а решту суми зберуть за рахунок перерахування працівниками міськради та комунальних закладів одноденних заробітків.

Військова допомога від патнерів: останні новини