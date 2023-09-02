Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив важливість передачі Україні ракет AMRAAM. Мовиться про модифікації, здатні долати 160 – 180 кілометрів.

Дивіться також Скоро все буде: Ігнат розповів, які завдання будуть виконувати F-16 в Україні

Чому ці ракети важливі

За його словами, дальності їхньої роботи "більш ніж достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожого ППО".

Юрій Ігнат додав, що Україна може отримати те, що США мають на складах. А вже наступну партію ракет варто очікувати в листопаді 2024 року.

Озброєння і літаки – це зовсім різні речі, їх треба виготовити, поставити. Авіація не може літати порожньою, їй потрібно постійно поновлювати боєзапас. Нічого дивного в таких замовленнях, контрактуваннях немає,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Він додав, що ракети AMRAAM – авіаційні, а їхній клас "повітря – повітря". У них активна головка самонаведення. Юрій Ігнат зазначив, що це "одні з найпоширеніших ракет, що використовуються країнами НАТО в авіації".

Речник Повітряних сил зазначив, що відповідні ракети нашій державі вже надають для комплексів ЗРК NASAMS. Останній також використовує ракету AIM-120. Робить це з перших днів, коли Росія почала атакувати критичну інфраструктуру восени 2022 року.

За словами Юрія Ігната, відповідна ракета застосовується з повітря на більшу відстань. Якщо говорити про наземну установку, то дальність ураження буде скромнішою, ніж під час запуску з повітряної платформи. Він звернув увагу, що таку ракету використовуватимуть для знищення усіх типів повітряних цілей. Єдиний виняток – балістика.

Звернімо увагу, що напередодні журналісти розповіли про один цікавий момент з майбутнього пакета військової допомоги. Документи, які були у їхньому розпорядженні, свідчать про передачу снарядів зі збідненим ураном. Їх надання можуть оголосити вже наступного тижня.