"Свет отключили, а я забыл": мэр Ивано-Франковска застрял в лифте
Источник:Руслан Марцинков
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив застрял в лифте. Ему пришлось ждать аварийной службы.
Руслан Марцинкив сообщил об этом в своих соцсетях. Он рассказал, что забыл о графиках отключения света и решил проехаться на лифте.
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Мэр Франковска имел с собой только фонарик
Мэр опубликовал сообщение около 18:00. Он рассказал, что имел с собой фонарик.
Застрял в лифте дома! Жду аварийную! Свет отключили, а я забыл! Хорошо, что фонарик в кармане,
– написал Марцинкив.
Также мэр Ивано-Франковска опубликовал фото.
Впоследствии он написал в комментариях под сообщением о том, что по состоянию на 19:00 работники аварийной службы уволили его из ловушки. Он отметил, что просидел в лифте около 20 минут.
Пользователи фейсбука оставили немало комментариев под сообщением. В частности, также шутили, чтобы Марцинкив позвонил по телефону городскому голове, чтобы немедленно направил аварийную службу.
Комментарии к сообщению мэра Франковска: смотрите фото
Что делать, когда застряли в лифте
Правила, которые следует соблюдать, если "застряли" в лифте:
- Пытаться успокоить себя, не стоит паниковать.
- Не нажимайте на все кнопки, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно.
- Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы и сообщите о возникшей проблеме и своем местонахождении.
- Если диспетчер или аварийно-лифтовая служба не отвечают или не могут приехать, позвоните в службу "101". Информация поступит оперативным дежурным аварийно-спасательных бригад вашего района и города в целом, и на помощь приедут спасатели, не вовлеченные в ликвидацию других чрезвычайных ситуаций.
Если у вас при себе нет телефона или отсутствует мобильная связь, призовите на помощь жильцов дома, которые живут рядом или проходят мимо, и попросите, чтобы вызвали соответствующую службу.
Если в ожидании аварийной службы вам стало жарко, расстегните или снимите верхнюю одежду. При наличии воды пейте ее умеренно. Если состояние не улучшилось, положите вещи на пол и присядьте, вытянув ноги.
После приезда аварийной бригады четко следуйте всем ее инструкциям.