Мэр Франковска предупредил о новой мошеннической схеме
21 марта 2022 , 15:00Читати новину українською
Источник:Руслан Марцинков
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о новой мошеннической схеме. Злоумышленники снова наживаются на войне в Украине.
Неизвестные люди звонят по телефону предпринимателям общины, представляются заместителями председателя ОГА и просят перечислить средства на армию.
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При этом лица дают счет на карту Приватбанка.
Не ведитесь! Это мошенники! Есть официальные открытые счета для благотворительной помощи на официальных сайтах области и города, которые мы постоянно освещаем в соцсетях,
– подчеркнул Марцинков.
Он еще раз попросил не доверять информации без официального первоисточника, тщательно все проверять и верить только официальным источникам.
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