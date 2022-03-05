Мэр Харькова Терехов тоже выступил за закрытие неба над Украиной

Игорь Терехов также выступил за закрытие неба над Украиной. Кроме того, он обратился к мэрам городов-побратимов с просьбой, чтобы и они поддержали инициативу.

Терехов в национальном эфире заявил, что полностью поддерживает президента Владимира Зеленского, добивающегося закрытия неба, а также руководителей других городов, тоже выступивших с поддержкой.

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Мэр Харькова – за закрытие неба

Я хочу обратиться в мэры городов-побратимов, чтобы все поддержали закрытие неба,

– призвал Терехов.

Он подчеркнул, что закрытие неба позволит спасти не одну сотню жизней.

Заметим, ранее инициативу поддержали власти таких городов: Львова, Киева, Ивано-Франковска, Ровно, Винницы, Черкасс, Днепра. А глава Верховной Рады Руслан Стефанчук направил обращение с просьбой ввести бесполетную зону над Украиной в Европарламент.

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