Мэр Херсона просит у правительства дополнительную дотацию для города из-за проблем в результате оккупации

Оккупация Херсона серьезно повлияла на экономическую ситуацию в городе. Поэтому его мэр Игорь Колыхаев просит у государства дополнительную дотацию, которая помогла бы покрыть необходимые расходы.

Как отметил мэр Херсона Игорь Колыхаев, город из-за военных действий сильно "просел". Так, местный бюджет недополучил налогов на доходы физических лиц в размере 60,5 миллионов гривен.

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Херсон требует дополнительных дотаций от государства

Также городской бюджет недосчитался:

10 миллионов гривен акцизного сбора;

9,8 миллиона гривен платы за землю;

10,7 миллиона гривен налога на недвижимое имущество;

20 миллионов гривен единого налога;

11,5 миллиона гривен других налогов и сборов.

В городе есть фактические расходы на сумму почти 138 миллионов гривен. Речь идет о заработной плате (95 миллионов), оплате коммунальных услуг и энергоносителей (9,6 миллиона), а также расходах на содержание предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Херсона. Это еще 20 миллионов гривен.

Поэтому Игорь Колыхаев обратился к премьер-министру Денису Шмыгалью. Его он попросил о рассмотрении дополнительной дотации для Херсона. Она помогла бы перекрыть дефицит в местном бюджете.

Город должен жить и работать. Несмотря на глухую оккупацию, мы обязаны выжить и обеспечивать жизнедеятельность Херсона. Это сейчас задача номер один,

– подчеркнул Колыхаев.

Отметим, что оккупанты стремятся провести "референдум" в Херсонской области 1 мая. Ранее говорилось о 27 апреля. До 10 мая захватчики планируют завершить "перепись населения".

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