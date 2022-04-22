Як зазначив мер Херсона Ігор Колихаєв, місто через військові дії сильно "просіло". Так, місцевий бюджет недоотримав податків на доходи фізичних осіб у розмірі 60,5 мільйона гривень.

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Херсон потребує додаткових дотацій від держави

Також міський бюджет недорахувався:

10 мільйонів гривень акцизного збору;

9,8 мільйона гривень плати за землю;

10,7 мільйона гривень податку на нерухоме майно;

20 мільйонів гривень єдиного податку;

11,5 мільйона гривень інших податків і зборів.

Натомість у місті є фактичні витрати на суму у майже 138 мільйонів гривень. Мовиться про заробітну плату (95 мільйонів), оплату комунальних послуг і енергоносіїв (9,6 мільйона), а також витрати на утримання підприємств, які забезпечують життєдіяльність Херсона. Це ще 20 мільйонів гривень.

Тож Ігор Колихаєв звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Його він попрохав про розгляд додаткової дотації для Херсона. Вона б допомогла перекрити дефіцит у місцевому бюджеті.

Місто має жити і працювати. Попри глуху окупацію, ми зобов'язані вижити та забезпечувати життєдіяльність Херсона. Це зараз завдання номер один,

– підкреслив Колихаєв.

Зазначимо, що окупанти прагнуть провести "референдум" у Херсонській області 1 травня. Раніше мовилося про 27 квітня. До 10 травня загарбники планують завершити "перепис населення".

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