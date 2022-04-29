Мэр Энергодара уехал в Запорожье и оттуда будет управлять городом

Для того чтобы обеспечить лучшее и бесперебойное функционирование систем обеспечения, мэра временно оккупированного Энергодара забрали в Запорожье.

Об этом сказал глава Запорожской ОВА Александр Старух и сам мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Сейчас мир электронный, так что можно управлять с любой точки. Мы считаем, что в Запорожье будет спокойнее управлять Энергодаром и принимать те управленческие решения, которые необходимы каждому энергодару,

– добавил Старух.

Он также сказал, что уже наблюдается ситуация, когда российские оккупанты хотят выжать власть города и дезорганизовать, заставляя украинские власти на местах останавливать функционирование коммунальных учреждений жизнеобеспечения города.

Ситуация в Энергодаре напряженная

Орлов рассказал, что ситуация в городе напряженная, ведь Энергодар уже два месяца находится под временной оккупацией российскими военными, оказывающими давление на власть, на руководителей предприятий коммунальной сферы, образования и директоров школ.

Поэтому для безопасного управления и управления процессами города Орлов свои обязанности будет осуществлять из Запорожья, в частности, будет заниматься доставкой гуманитарных грузов, лекарств и эвакуацией мирного населения.

Фильтрационные мероприятия в Энергодаре и пропагандистские листовки

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что россияне проводят проверку населения в Энергодаре Запорожской области. Цель у врага найти государственных служащих, представителей ВСУ, СБУ, полиции. К этому процессу привлечены сотрудники федеральной службы безопасности России.

Также российские захватчики распространяют в Энергодаре листовки, призванные сломить сопротивление местного населения и создать ощущение неизбежности того, что российская власть пришла навсегда.

Также важно, что рядом с городом расположена самая большая в Европе АЭС, но, несмотря на это, враг готов наносить штурмовые удары по городу с воздуха. Запорожская АЭС контролируется российскими захватчиками. В то же время, там украинские работники продолжают обслуживать все энергоблоки станции.

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