Мэр Конотопа Артем Семенихин – предатель Украины: ВСУ обнародовали видеодоказательство

Пока защитники и защитницы Украины оказывают решительное сопротивление российскому оккупанту, мэр Конотопа призывает горожан "не воевать". Похоже, городской голова Артем Семенихин хотел сдать захватчикам Конотоп.

58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского обнародовала на своей странице в фейсбук видео, подтверждающее, что Артем Семенихин призвал горожан не сопротивляться врагу. Городу, по его словам, оккупанты поставили ультиматум – либо никакого сопротивления, либо обстрел артиллерией.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Впрочем, горожане подчеркнули, что не будут сдаваться оккупанту, и готовы воевать за свою свободу. Тогда же Семенихин, понимая настроение жителей Конотопа, вроде бы тоже сказал, что он "за то, чтобы воевать".

Доказательство предательства Артема Семенихина: смотрите видео

​

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!