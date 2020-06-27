Мэр Артем Семенихин ответил известному украинофобу Анатолию Шарию и сжег российский флаг. Сделал это он под зданием посольства России в Киеве и под звуки украинского гимна.

Семенихин сжег российский флаг: что известно

Как рассказал Семенихин в ролике, который опубликовали в сети, причиной такого шага стало так называемое "разоблачительное" видео от Анатолия Шария. Об этом сообщает 24 канал.

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По словам городского головы Конотопа, посмотрев этот ролик, он понял, что его самый большой грех – это то, что в свое время он сжег флаг России, находясь на линии фронта на Донбассе. Более того, тогда он включил украинский гимн, направляя колонку в сторону боевиков.

Поэтому, Толик Шарий передаю тебе поздравления и торжественно сжигаю твой флаг. Это вот эта тряпка русской ***дерации. Пусть твои хозяева тебе звонят и говорят: "Зачем ты такое делаешь, и теперь российские флаги жгут прямо под посольством?

– отметил Семенихин.

Потом он включил гимн Украины и под его звуки сжег российский флаг.

"Слава Украине! Толик Шарий, горит твоя тряпка. Я бы и Путина грохнул, и Кремль еще бы сжег", – подытожил городской голова Конотопа.

Смотрите видео, как мэр конотопа Семенихин под звуки гимна Украины сжег флаг РФ

Почему Семенихин решил снова сжечь флаг России

Первая причина – это, конечно, Шарий. Дело в том, что мэр Конотопа является представителем националистической "Свободы", а недавно другая националистическая организация Нацкорпус объявила бессрочную акцию против Шария и пророссийских политических сил Украины. С тех пор националисты провели различные акции под региональными офисами Шария и атаковали как его представителей, так и антиукраинских политиков, порой применяя силу.

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Заметим, что причиной таких шагов стали стычки националистов с прихвостнями Шария. В частности, одна из таких драк произошла в метро Киева после того, как шариевцы коварно напали на представителей "Азова".

Предшествовала этому акция под Офисом Президента, где сторонники пророссийского блогера требовали защиты от нападений. Националистические организации на это ответили, что готовы "вылечить шариевцев", и некоторые их представители пришли под стены ОПУ в белых халатах, одетые как медики. В конце концов, полиция установила кордон между сторонами, и время от времени между протестующими и полицейскими возникали потасовки. В итоге задержали 12 националистов, зато ни один из представителей Шария в руки полиции так и не попал.

Вторая причина – это грядущие местные выборы, которые запланированы на 25 октября. Поэтому Семенихин решил напомнить о себе и пропиариться. Сейчас мэр Конотопа еще открыто не объявлял о желании принять участие в грядущих гонках. Однако, вероятно, что это сделает. Тем более, что только в прошлом году суд восстановил его в должности конотопского городского головы.

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До этого Семенихин занимал эту должность с 2015 года по 2018-й. Но до конца срока не доработал: после длительного противостояния с депутатами горсовета те выразили ему недоверие и отстранили от должности.