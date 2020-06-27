Міський Артем Семеніхін відповів відомому українофобу Анатолію Шарію, спаливши російський прапор. Зробив він під будівлею посольства Росії у Києві та під звуки українського гімну.

Семеніхін спалив російський прапор: що відомо

Як розповів Семеніхін у ролику, який опублікували в мережі, причиною такого кроку стало так зване "викривальне" відео від Анатолія Шарія. Про це повідомляє 24 канал.

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За словами міського голови Конотопа, подивившись цей ролик, він зрозумів, що його найбільший гріх – це те, що свого часу він спалив прапор Росії, перебуваючи на лінії фронту на Донбасі. Більше того, тоді він увімкнув український славень, направляючи колонку у бік бойовиків.

Тож, Толік Шарій передаю тобі вітання та урочисто спалюю твій прапор. Це ось ця ганчірка російської **дерації. Хай твої власники тобі телефонують і кажуть: "Нащо ти таке робиш, і тепер російські прапори палять прямо під посольством?,

– наголосив Семеніхін.

Опісля він увімкнув гімн України та під його звуки спалив російський прапор.

"Слава Україні! Толік Шарій, горить твоя ганчірка. Я б і Путіна грохнув, і Кремль ще б спалив", – підсумував міський голова Конотопа.

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Чому Семеніхін вирішив знову спалити прапор Росії

Перша причина – це, звісно, Шарій. Річ у тім, що мер Конотопа є представником націоналістичної "Свободи", а нещодавно інша націоналістична організація Нацкопус оголосив безстрокову акцію проти Шарія та проросійських політичних сил України. Відтоді націоналісти провели різні акції під регіональними офісами Шарія та атакували як його представників, так і антиукраїнських політиків, подекуди застосовуючи силу.

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Зауважимо, що причиною таких кроків стали сутички націоналістів з посіпаками Шарія. Зокрема, одна з таких бійок сталася в метро Києва після того, як шаріївці підступно напали на представників "Азову".

Передувала цьому акція під Офісом Президента, де прихильники проросійського блогера вимагали захисту від нападів. Націоналістичні організації на це відповіли, що готові "вилікувати шаріївців", і деякі їхні представники прийшли під стіни ОПУ в білих халатах, одягнені як медики. Зрештою, поліція встановила кордон між сторонами, і час від часу між протестувальниками та поліцейськими виникала штовханина. У підсумку затримали 12 націоналістів, натомість жодний із представників Шарій до рук поліції так і не потрапив.

Друга причина – це прийдешні місцеві вибори, які заплановано на 25 жовтня. Тому Семеніхін вирішив нагадати про себе та пропіаритися. Наразі мер Конотопа ще відкрито не оголошував про бажання взяти участь у прийдешніх перегонах. Однак, імовірно, що це зробить. Тим більше, що лише торік суд поновив його на посаді конотопського міського голови.

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До цього Семеніхін обіймав цю посаду з 2015 року до 2018-го. Але до кінця каденції не допрацював: після тривалого протистояння з депутатами міськради ті висловили йому недовіру та усунули з посади.