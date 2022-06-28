Есть 7 тяжелораненых: мэр Кременчуга рассказал о состоянии пострадавших в результате атаки на ТЦ

Мэр Кременчуга рассказал, что в результате ракетного удара по ТЦ, есть 7 тяжелораненых. Сейчас они находятся на интенсивной терапии.

Тяжело раненые получили травмы разных видов. Об этом рассказал Виталий Малецкий в эфире национального телемарафона 28 июня, сообщает 24 канал.

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Семь тяжелораненых, находящихся на интенсивной терапии

Мы вчера посетили пострадавших в больнице. У нас есть 7 тяжелораненых с разными степенями поражения: минно-взрывные, ожоговые и т.д.

– рассказывает мэр Кременчуга.

Сейчас пострадавшие нуждаются в интенсивной терапии, в чем им помогают медики. Всего в больнице находятся более 20 раненых в результате авиаудара. За медицинской помощью обратились 57 человек.

Некоторые из пострадавших не обращались к врачам, потому что имели легкие повреждения. Например, людей легко задело обломком.

Виталий Малецкий говорит, что сейчас медики усиленно работают. Всем необходимым они обеспечены.

Также он отметил, что в Кременчуге будет объявлен 3-дневный траур по погибшим. А городской совет соберется на внеочередную сессию, чтобы принять решение о предоставлении помощи всем пострадавшим в результате ракетного удара.

Главные новости от мэра Кременчуга по состоянию на 28 июня 12:00

Известно о 18 погибших, 36 пропавших без вести и 59 травмированных.

В первые минуты после удара на помощь устремились не только спасатели, полиция или военнослужащие. Очень многие обычные местные жители помогали спасать людей.

Работы по разборке завалов продолжаются. они продлятся 2 – 3 дня. Местные власти помогают спасателям, поэтому они обеспечены всем необходимым.

В городе работает следственная группа во главе с Генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Коротко о ракетном ударе по Кременчугу

27 июня российские кафиры запустили ракеты Х-22 по городу. Два вражеских снаряда попали в ТРЦ "Амстор". Известно, что в здании того времени было около тысячи мирных украинцев.

Сразу после российской атаки в ТРЦ начался масштабный пожар, огонь охватил все здание , а крыша упала.

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