Мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара врага
2 апреля 2022 , 22:52Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Зеленского
Сергей Зеленский – мэр Лозовой – рассказал, что 2 апреля – тяжелый день. Территориальную общину обстреляла Россия. Есть пострадавшие.
Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты повредили электрические сети. Временно не будет света и воды.
Заметьте Утилизация оккупантов: 2 БТГр 200-й бригады России практически уничтожены под Харьковом
Был трудный день. Нашу территориальную общину обстреляла Россия. Есть пострадавшие,
– заявил мэр.
Ремонтные бригады устраняют последствия обстрелов. Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время все удастся восстановить.
Мэр пожелал людям тихой ночи и закончил видео словами "Слава Украине".
Сергей Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара: смотрите видео