Мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара врага

2 апреля 2022 , 22:52
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Источник:

фейсбук Сергея Зеленского

Сергей Зеленский – мэр Лозовой – рассказал, что 2 апреля – тяжелый день. Территориальную общину обстреляла Россия. Есть пострадавшие.

Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты повредили электрические сети. Временно не будет света и воды. 

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Был трудный день. Нашу территориальную общину обстреляла Россия. Есть пострадавшие,
– заявил мэр.

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрелов. Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время все удастся восстановить.

Мэр пожелал людям тихой ночи и закончил видео словами "Слава Украине".

Сергей Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара: смотрите видео

 

 

 

 

Автор: Мар'яна Бекало