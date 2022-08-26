Мэр Мелитополя назвал два пути эвакуации из оккупированного Запорожья: один - через "фильтрацию"

Все чаще происходят взрывы вражеских складов или ликвидация коллаборантов, поэтому украинцам следует эвакуироваться с временно оккупированных территорий. На данный момент, выезд возможен двумя путями – дорога через Крым и фильтрацию и через Васильевку.

Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он также отметил, что путь через Крым более безопасен, но там нужно быть морально устойчивым, потому что всех мужчин оккупанты заставляют проходить "фильтрацию" – держат в клетках, как зверей.

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По словам мэра Мелитополя, второй путь для выезда – через город Васильевка, это единственный путь к свободной и подконтрольной Украине территории. Следует отметить, что это единственный блокпост для всех украинских городов в оккупации.

По состоянию на утро 26 августа, в очереди на выезд более 700 автомобилей и это сверхсложно, ведь можно ночевать в этой очереди 4-5 суток,

– говорит Федоров.

Глава Мелитополя говорит, что оккупанты не отказываются от любых коррупционных схем, если есть желание уехать без очереди, то это стоит 300-500 долларов.

Детальнее о путях спасения из оккупации: смотрите видео

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