Мэр Мелитополя опроверг фейк об утечке хлора в городе
21 апреля 2022 , 22:36
В соцсетях начала распространяться информация о том, что жители Мелитополя жалуются на едкий запах. Причиной называли утечку хлора.
Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, данной информации из соцсетей верить не стоит. Утечки хлора в городе произойти просто не могло.
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В Мелитополе нет хлора
По словам Федорова, утечки хлора в Мелитополе произойти не могло, ведь его там просто нет.
Наш водоканал почти не применяет хлор ни для очистки, ни в технологическом процессе. Что касается транзита – его тоже не было. Поэтому для мелитопольцев существует только одна угроза – кафиры,
– сказал мэр города.