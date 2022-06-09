Мэр Николаева Сенкевич опроверг информацию об эпидемии холеры в области

Глава Николаевского городского совета Александр Сенкевич прокомментировал слухи о возможной вспышке холеры в городе. Он подчеркнул, что пока нет ни одного зарегистрированного случая.

Это он сказал в рамках онлайн-трансляции. Во время нее мэр Николаева Александр Сенкевич отвечал на вопросы горожан. Одно из них касалось именно холеры.

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В Николаевской области холеры нет

Глава городского совета отметил, что в сети уже наталкивался на комментарии, связанные с возможными вспышками холеры. Он отметил, что как в прошлом, так и позапрошлом году больницы области проводят подготовку. Это делают для того, чтобы принимать пациентов с различными инфекционными кишечными заболеваниями. Их количество, напомним, летом значительно растет. Но это никак не связано, подчеркивает Сенкевич, с возможной вспышкой холеры.

На сегодняшний день нет ни одного зарегистрированного случая в Николаевской области, на сколько мне известно, и в Николаеве – 100% – относительно заболевания холеры,

– подчеркнул он.

Но попросил не бутылированную воду кипятить

Александр Сенкевич подчеркнул, что вода, которую получают горожане, проходит десятикратное хлорирование. Кроме того, к ней добавляют коагулянтов, дополнительно очищающих ее.

В то же время мэр Николаева попросил горожан быть ответственными. Он призвал их кипятить всю воду, кроме бутылированной из магазинов.

В Николаевской области готовятся к возможному наступлению России

Глава ОВА Виталий Ким в интервью отметил, что Россия не остановится только на Донбассе и Херсонской области . Она может пойти и на Николаев и Запорожье. Самая Николаевская область, убежден он, притягивает врага выходом к морю.

Виталий Ким отметил, что активные бои ведутся на Донбассе, где и сосредоточено большинство сил врага. В то же время для Украины важно побережье Черного моря. Оно, добавил глава ОВА, влияет на экономическое благополучие будущего нашего государства.

Глава ОВА предположил, что для того чтобы достичь значительных успехов на Юге, необходимо будет увеличить количество живой силы. Говорится либо опрокидывание военных с Востока, либо дополнительную мобилизацию.

Кроме того, он отметил, что артиллерийские системы, предоставленные нам странами-партнерами, отлично выполняют свою работу. Поэтому Юг обязательно деоккупируют. Остается только вопрос: как скоро это произойдет.

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