Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" из-за скандального высказывания о войне на Донбассе

Мэр Полтавы Александр Мамай сделал скандальное заявление о якобы "братской войне" на Донбассе. Он утверждал, что там воюют США и Россия. Поэтому политик загремел в базу "Миротворца".

Так, возле Мамая в "Миротворце" появилась отметка о распространении кремлевской пропаганды и участии в актах общественной агрессии.

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Что известно о заявлении Мамая

Мамай прокомментировал войну на территориях Донецкой и Луганской областей. Он сказал, что, мол, "идет брат на брата".

У нас сегодня происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы – США и Россия. Обидно, что идет брат на брата,

– сказал Мамай.

При этом не прозвучало ни одного упоминания о том, что Россия напала на Украину и оккупировала наши территории.

Что известно об Александре Мамае

Мамай учился в Полтавском инженерно-строительном институте. У него есть дипломы агронома и агронома-исследователя.

Мужчина был членом Партии регионов. В октябре 2010 стал мэром Полтавы. К слову, тогда обещал, что будет работать за 1 гривну, но получал одну из самых высоких зарплат среди украинских чиновников.

В сентябре 2018 года Полтавский городской совет выразил Мамаю недоверие и лишил его полномочий. Политик подчеркнул, что это нелегитимно.

Уже в 2020 году политика снова избрали городским головой.

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