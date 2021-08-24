Мэр Праги в вышиванке поздравил Украину с Днем Независимости

Мэр Праги Зденек Гржиб в вышиванке поздравил Украину с 30-летием Независимости. Он также поблагодарил украинцев за помощь в развитии Чехии.

Поздравительные слова по случаю Дня Независимости Украины, кроме мэра Праги Зденека Гржиба, прислали также чешский сенатор Мирослава Немцова и депутат Маркета Пекарова-Адамова.

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Поздравление с Днем Независимости от мэра Праги

Мэр Праги надел по случаю праздника вышиванку.

Когда еще надевать такую ​​красивую украинскую вышиванку, как не сегодня (24 августа – 24 канал)! Я желаю этой стране и всем людям, которые с Украиной в сердце, всего наилучшего,

– отметил Гржиб.

В своем фейсбуке он напомнил об общей истории Украины и Чехии, а также добавил, что в его стране проживает много украинцев. Мэр Праги также поблагодарил Украину за содействие в развитии Чехии.

Поздравительные слова от других чешских политиков

Сенатор Мирослава Немцова пожелала, чтобы было восстановлено суверенитет Украины и люди могли свободно и самостоятельно принимать все решения. В то же время депутат Пекарова-Адамова выразила поддержку украинцам в ​​борьбе за свободу и демократию.

Я желаю Украине, чтобы следующий свой "день рождения" она праздновала в полном составе и в мире",

– отметила депутат.

И сенатор, и депутат также надели вышиванки.



Чешские политики поздравили Украину с Днем Независимости / Коллаж 24 канала

Поздравления Украине от мировых лидеров

По случаю 30-й годовщины Независимости поздравления Украине прислали руководители различных стран мира, дипломаты и министры.

В частности поздравительные слова поступили от государственного секретаря США Энтони Блинкена, президента Европейского совета Шарля Мишеля, посла Евросоюза Матти Маасикаса, министра иностранных дел Литвы Линаса Линкевичуса, главы этой страны в 2009 – 2019 годах Дали Грибаускайте, лидера Грузии Саломе Зурабишвили, президента Молдовы Майи Санду и многих других.

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Текст сообщения Посольства Украины в Праге:

Чешский сенатор Мирослава Немцова, депутат Маркета Пекарова-Адамова и мэр Праги Зденек Гржиб в вышиванках поздравили Украину с Днем независимости.

Спасибо за пожелания и слова поддержки!

Мирослава Немцова: "Я желаю гражданам Украины, чтобы было восстановлено суверенитет их страны и они могли свободно и самостоятельно принимать все решения".

Маркета Пекарова-Адамова: "Выразить поддержку украинцам в ​​их борьбе за свободу и демократию – это самое малое, что мы можем (не только) сегодня сделать. Я желаю Украине, чтобы следующий свой "день рождения" она праздновала в полном составе и в мире!"

Зденек Гржиб: "Когда еще надевать такую ​​красивую украинскую вышиванку, как не сегодня! Я желаю этой стране и всем людям, которые с Украиной в сердце, всего наилучшего!"